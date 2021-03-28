Kiraz'a 75 yataklı yeni hastane yapımı sürecine hız verilecek - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kiraz ilçesine 75 yataklı modern hastane kazandırılması sürecinin hızlandırılacağını bildirdi.

Kaya, dün çıkan yangında bir odası yanan Kiraz Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hasta ve personelde yangın kaynaklı bir sağlık sorunu oluşmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Kaya, "Hasar gören odada gerekli temizlik ve tadilat işlemleri başlatıldı. Kiraz Devlet Hastanesinde tüm sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Kiraz halkına, fedakarca çalışan sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum." dedi.

Kiraz'daki incelemeleri sırasında son AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak durumu anlatarak detaylı bilgi verdiğini belirten Kaya, Yıldırım'ın Kiraz halkına geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ve Sağlık Bakanı ile görüşerek yeni hastane yapımıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını kaydetti.

Kiraz'a yeni hastane

Hastanesinin büyüyen Kiraz ilçesine yetmediğini ve 75 yataklı, modern bir devlet hastanesi yapmak için bütün süreci tamamladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin her yerinde modern ve yeni hastaneler inşa ediyoruz. Kiraz'ımızda da yeni ve modern bir hastane olacaktı. Ancak İzmir'in hayrına olan her şeyin karşısında duran, İzmir'in önünde bir takoz gibi durarak kentin gelişmesine engel olan CHP zihniyeti burada da peşimizi bırakmadı. Dava açtılar, yeni hastanenin yapımını engellediler. Allah korusun, bugün burada çok kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik. Yüreğimiz yanabilir, içimiz dağlanabilirdi. Yangına erken müdahale bunu engelledi. Ama görüyoruz ki, bilirkişi raporları da bu şekilde, burada elektrik tesisatı kaynaklı bir yangın çıkıyor. Yeni hastanemiz yapılmış olsaydı bu durumu yaşamazdık. Tabi bundan sonra çok farklı bir süreç işleyecek. Sayın Başbakanımız da burada söz verdi, Sağlık Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız oturacaklar ve süratle bu yeni hastaneyi Kiraz'a kazandıracaklar. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine dava açacak, yine engellemeye çalışacaktır ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz Kiraz'a bu hastaneyi yapacağız."

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da yangından etkilenen hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede oluşan hasarın kısa sürede onarılması için çalışmalara başlattıklarını belirten Özçınar, "Hastanemiz ilçemiz için yeterli değil. Yeni ve modern hastanemizi ilçemize kazandırmamız gerekiyor. Bunu büyükşehir belediyesi engelliyor. Biz Sayın Başbakanımızın desteklerini alarak Sağlık Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan konum takipçisi olacağız. Kısa süre de hemşerilerimiz hastanemize kavuşacaklar." dedi.

AK Parti'li Kaya'nın Kiraz ziyaretine, Kiraz Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu, AK Parti Kiraz, Ödemiş, Beydağ ve Tire ilçe başkanları da eşlik etti.