Kiraz'a "Çevre Dostu Şehir Ödülü" Verildi

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su ve Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su ve Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.



Kiraz Belediyesinden yapılan açıklamada, Kiraz Belediyesinin 5. Su ve Çevre Ödülleri kapsamında Çevre Dostu Şehir Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Saliha Özçınar, İzmir'in ve Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanlarından birisi olduğunu belirterek, "Yüreğimde sevgiyle yola çıktım. Çevreyi ve suyu korumak için sevgi lazım sevgi olmadan hiçbir şey yapamayız insanları sevmeden hiç bir şey yapamayız. Biz yüreğimizde kocaman bir sevgi taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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