Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı
55 dakika önce
- Çiçek açan kiraz ağaçlarından detaylar Fotoğraf çektirenlerin görüntüleri WASHINGTON - Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan "Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali" döneminde çiçek açtı.
- Çiçek açan kiraz ağaçlarından detaylar
Fotoğraf çektirenlerin görüntüleri WASHINGTON - Washington
DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan "Ulusal Kiraz
Çiçeği Festivali" döneminde çiçek açtı. 1912'de Tokyo
'nun "kardeş şehir" seçilmesiyle birlikte Japonya
tarafından gönderilen kiraz ağaçları, oluşturdukları güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:14 Kaynak: AA
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