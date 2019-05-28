Son Dakika Haberleri: Kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi
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Kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi

2 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi yapıldı.

Kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi, System.String[]
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kiraz ağaçlarında entegre ve kontrollü ürün yönetimi yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yapılan çalışmanın verimli olacağını belirtti. Burada bir açıklamada bulunan Yoldaş, "Ülkemizde yetiştirilen taze meyve ve sebzelerde entegre ve kontrollü üretimin yaygınlaştırılması, tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması, ihracat ve iç tüketimde kalıntı sorununun yaşanmaması amacıyla yürütülmekte olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projeleri kapsamında bulunan ürünlerden hasat öncesi dönemde numuneler alınarak pestisit analizleri yapılmaktadır. 2019 yılı numune alma programına göre merkez ilçe ve Gölpazarı ilçe köylerinde faaliyet gösteren 16 çiftçimizden kiraz numunesi alınarak Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilerek analiz sonuçlarına göre temiz çıkan ürünlerin bahçelerine logolu mavi bayrak asılarak ürün kasalarına da logolu etiketler yapıştırılmaktadır. Bu kapsamda kalıntı sorunu olmaması için üreticilerimizin il müdürlüğümüzden üretici kayıt defteri alarak reçete yazdırmaları ruhsatlı bitki koruma ürünü kullanmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:29 Kaynak: İHA
İhracat, Bilecik, Yaşam
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