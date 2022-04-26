Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
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Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi

26.04.2022 17:44

Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaca ünlü, tescilli Akşehir Kirazı ağaçları çiçek açtı, bahçelerde görsel şölen oluştuKONYA Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaca ünlü, tescilli Akşehir Kirazı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaz renge büründü.

Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi

Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaca ünlü, tescilli Akşehir Kirazı ağaçları çiçek açtı, bahçelerde görsel şölen oluştu

KONYA Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaca ünlü, tescilli Akşehir Kirazı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaz renge büründü. Adeta gelinlik giymiş gibi beyazlar içindeki kiraz bahçeleri doyumsuz bir manzara sergiliyor.

Akşehir'de açan kiraz çiçekleri, yoldan geçenlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Adeta "beyaz gelinliğini" giyen kiraz ağaçları bembeyaz manzarasıyla Afyonkarahisar-Konya arasında seyahat edenlerin de dikkatini çekiyor. Çok kısa süre sonra solmadan kendiliğinden düşen kiraz çiçeklerinin ardından kiraz ağaçları olgunlaşma sürecine, kiraz meyvesinin oluşması için beklemeye geçiyor.

İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere tüm dünyada rağbet gören Akşehir Kirazı'nın büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Akşehir Gölü havzasındaki mikro klima etkisi ile dünyanın aroması en hoş, gevrek, sulu, dayanıklı, lezzetli "Akşehir Kirazı" üretiliyor. Akşehir Kirazı 2004 yılında "Akşehir Kirazı" adıyla tescil edildi. 15 bin dekarın üzerinde bir araziyi kaplayan ve 300 binin üzerinde kiraz ağacından yılda ortalama 30 bin ton civarında kiraz üretimi ile kent ekonomisine büyük katkı sağlayan kiraz, Akşehir'in önemli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

"Güzel bir kışın ardından bütün kiraz bahçelerimizde çiçeklenme başladı"

Bu yıl bereketli bir kış geçirildiğini, baharın geç geldiğini belirten Akşehirli kiraz yetiştiricisi İsmet Ordu, "Güzel bir kışın ardından bütün kiraz bahçelerimizde çiçeklenme başladı. Kiraz bahçelerimiz şu anda bembeyaz, gelinliğini giymiş durumda. Şehri Beyzamız, Akşehir'imiz bu adını aldığı beyaz gelinlikle, görülmeye değer, fotoğraf çekilmeye değer kartpostallık görüntüler oluşturdu. İnşallah bu çiçeklerimiz meyveye dönüşecek ve o meşhur tescilli Akşehir Kirazımızı sofralara sunmuş olacağız. Kirazımızın ihracatta çok büyük bir değeri var, inşallah kirazımızı ihracatta değerlendirip tüm dünyaya ürünümüzü göndereceğiz" diye konuştu.

Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi
Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi
Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi
Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi

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Karahisar, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiraz bahçeleri beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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