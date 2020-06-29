Sanatçı, "Herkes ev, araba alır; ben 4 dönümlük kiraz bahçesi aldım. İnek sağdım ve kiraz topladım. Faik Bey'in annesinin vasiyeti varmış.
Sanatçı, "Herkes ev, araba alır; ben 4 dönümlük kiraz bahçesi aldım. İnek sağdım ve kiraz topladım. Faik Bey'in annesinin vasiyeti varmış. 'Öyle bir kadın ile evlen ki hem mikrofon tutsun hem inek sağsın' diye. O dileği kabul oldu" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
29.06.2020 16:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraz bahçesi satın aldı - Son Dakika