Kiraz bahçesi satın aldı - Son Dakika

Kiraz bahçesi satın aldı

Sanatçı, "Herkes ev, araba alır; ben 4 dönümlük kiraz bahçesi aldım. İnek sağdım ve kiraz topladım. Faik Bey'in annesinin vasiyeti varmış.

Sanatçı, "Herkes ev, araba alır; ben 4 dönümlük kiraz bahçesi aldım. İnek sağdım ve kiraz topladım. Faik Bey'in annesinin vasiyeti varmış. 'Öyle bir kadın ile evlen ki hem mikrofon tutsun hem inek sağsın' diye. O dileği kabul oldu" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:00 

Son Dakika Magazin Kiraz bahçesi satın aldı - Son Dakika Magazin
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