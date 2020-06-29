Kiraz bahçesi satın aldı

Sanatçı, "Herkes ev, araba alır; ben 4 dönümlük kiraz bahçesi aldım. İnek sağdım ve kiraz topladım. Faik Bey'in annesinin vasiyeti varmış. 'Öyle bir kadın ile evlen ki hem mikrofon tutsun hem inek sağsın' diye. O dileği kabul oldu" dedi.