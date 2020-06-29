Kiraz bahçesini herkese açtı - Son Dakika

Kiraz bahçesini herkese açtı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kiraz üreticisi Doğan Köse, tarlasının bahçe duvarına 'Kirazları özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir, afiyet olsun' yazısı asarak herkese açtı. Görenlerin şaşırdığı yazı sayesinde yol kenarında duranlar bahçeden sarkan dallardan kiraz yemeye başladı.

Çamlıca köyünde oturan kiraz üreticisi Doğan Köse, bahçesinden yola sarkan kiraz ağaçlarından isteyen herkesin yemesi için duvarlarına 'kirazları özenipte yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir, afiyet olsun' diye yazdı. Görüpte isteyenlerin yemesi için böyle bir yazı astığını ifade eden Köse, 'Bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver gönlü açık insanlarız. Bu şekilde yaparak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Buradaki sebze ve meyvelerim ilaçsızdır. Korkmadan çekinmeden yiyebilir. 10 yıldır yani emekli olduğumdan beri hep aynı yazıları yazarım. Vatandaşlarımız yemezse kuşlar yiyecek. İlaca karşıyım canlılara zarar vermeyi seviyorum. Dost düşman hiç önemli değil yoldan geçen yerli yabancı kapım herkese açık. Zaten hepsini yol kenarına diktim. Özenipte yemeyen olursa günahını kendi çeksin' dedi.

ANNEMİN, BABAMIN ADAĞI OLSUN

Bahçenin anne ve babasından kaldığını belirten Saniye Köse ise eşiyle birlikte kiraz ürettiklerini ve isteyen herkesin ağaçlardan kiraz yemesi için böyle bir yazı astıklarını söyledi. Saniye Köse, 'Bu bahçe 2000 dönüm arazi. Burası bana babamdan kaldı. Eşim Doğan, burayı öyle güzelleştirdi ki. Herkes gelir buradan meyvelerimizden yer. Herkes gelip yiyebilir. Helal olsun. Rahmetli annemin ve babamın adağı olsun' diye konuştu.

BÖYLE KOMŞU HER YERDE BULUNMAZ

Köse ailesinin komşulardan Şeref Doğan ise yazının herkes örnek bir davranış olduğunu belirterek, 'Doğan abimin komşusuyum. Bahçesindeki kirazları hiç çekinmeden herkese yedirir. Bu kadar iyi bir komşu her yerde bulunmaz. Cevizi, vişnesi, elması, armudu, dut hepsinden bahçesinde var. Ama bu sene bazı kirazları dolu yağışı nedeniyle zarar verdi. Yine de sağ olsun kiraz tadımızı bu bahçeden sağladık' dedi.