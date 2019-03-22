Son Dakika Haberleri: Kiraz Belediye Başkanı Özçınar Kaza Yaptı

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar Kaza Yaptı

52 dakika önce

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, mitinge gittiği sırada meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar Kaza Yaptı, System.String[]
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, mitinge gittiği sırada meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Avcı'nın kulladığı hafif ticari araç konvoyla Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge gittiği sırada önündeki araca çarptı.

Kazada, Avcı'nın kullandığı araçta bulunan Saliha Özçınar hafif şekilde yaralandı.

Sol ayağından yaralanan Özçınar, Kiraz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından başka bir araçla miting alanına geçti.

Özçınar, buradaki konuşmasını ayağı bandajlı bir şekilde gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Mehmet Avcı, Saliha Özçınar, Kiraz, Güncel
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