Kiraz Belediye Başkanı Kutlu'dan devlet hastanesi açıklaması - Son Dakika
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Kiraz Belediye Başkanı Kutlu'dan devlet hastanesi açıklaması

21.09.2022 01:25

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçede hastane yapılması için 7 yıldır mücadele verdiklerini belirterek en yakın sürede yapım işi ihalesine çıkacaklarını söyledi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçede hastane yapılması için 7 yıldır mücadele verdiklerini belirterek en yakın sürede yapım işi ihalesine çıkacaklarını söyledi.

Kutlu, belediye binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçenin en önemli ihtiyaçlarından olan devlet hastanesinin belediyeye ait arazide yapımı için çalışmalarına kararlı şekilde devam ettiklerini ifade etti.

Hastane, yurt, spor alanları ve TOKİ konutları yapımını içeren projenin imar planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itirazlar üzerine mahkemeye taşındığını hatırlatan Kutlu, dava sürecinde atanan bilirkişi heyetinin projeye ilişkin "kamu yararına değildir" raporu verdiğini, buna anlam veremediklerini ifade etti.

Konuyla ilgili ilçe halkını bilgilendirdiklerini, kamuoyunun konuyu yakından takip ettiğini dile getiren Kutlu, hastane yapımının kamu yararına olup olmadığına teknik bir ekibin karar veremeyeceğini düşündüğünü anlattı.

Bu itirazların kendisi için bir şey ifade etmediğini dile getiren Kutlu, şöyle konuştu:

"Ben kendi adıma, meclis üyeleri adına, belediye adına hastane yapmıyorum. Sadece Kiraz Belediyesi'nin yerine o alana hastane yapılacak, TOKİ evleri, spor tesisleri, eğitim alanları yapılacak. Kiraz'ın yararına olacak bir projeyle ilgili nasıl 'kamu yarına değildir ibaresi' kullanılabiliyor. Ben bunu merak ediyorum. Aslında bunu vatandaşa bırakıyorum. Kirazlı hemşerilerimiz zaten bunun cevabını en iyi şekilde kendilerinde saklıyorlar. Biz bunu hiçbir zaman siyasi malzeme olarak kullanmadık. Babasını o hastanelerde kaybetmiş bir kız çocuğu olarak yalvardım. Çok şükür ki bizim projemiz geçen hafta bitti, Bakanlığa teslim edildi. İnşallah en yakın sürede yapım işi ihalesine başlayacağız, buradan hemşerilerimize müjde olsun. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu hastaneyi yapamazsam ben bu işe zaten daha fazla devam etmeyeceğim."

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Kaynak: AA

Saliha Özçınar, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz Belediye Başkanı Kutlu'dan devlet hastanesi açıklaması - Son Dakika

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