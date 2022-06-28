Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

28.06.2022 10:55
Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kiraz ilçesinde, 2 ayrı operasyonda 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kiraz ilçesinde, 2 ayrı operasyonda 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında drone destekli operasyon gerçekleştirildi.

Doğanla Mahallesi'nde, Ş.S'ye ait arazide 62 kök, Sarıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ise B.A. ve A.G'nin ektiği anlaşılan 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kenevir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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