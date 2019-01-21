Son Dakika Haberleri: Kiraz'da 4 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Kiraz'da 4 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

18 dakika önce

Kiraz ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kiraz'da 4 Ruhsatsız Tabanca Bulundu, System.String[]
Kiraz ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, bazı ev ve ikametlerde arama yaptı.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Kiraz, Güncel
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