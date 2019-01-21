Kiraz'da 4 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
18 dakika önce
Kiraz ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kiraz
ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, bazı ev ve ikametlerde arama yaptı.
Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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