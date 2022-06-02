Kiraz'da 40 okula katı atık bilgilendirme panosu yerleştirilecek

??????? Kiraz Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında ilçedeki 40 okula katı atık bilgilendirme panosu dağıtımı yaptı.

Kiraz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katı atık bilgilendirme panoları ilçe merkezi ve kırsaldaki okullara teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, etkinliklerle çevre sorunlarını gündeme getirmek istediklerini aktardı.

Okullara katı atık bilgilendirme panosu dağıtımı ile çocuklara çevre bilincini aşılamaya çalıştıklarına vurgu yapan Kutlu, "Dünyamızı ve çevremizi temiz tutarak gelecek nesillere miras bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kiraz Ortaokul Müdür Yardımcısı Ayşe Kazancı Çetinkaya da atık bilgilendirme panosu sayesinde çocukların atıkları nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklarını kaydetti.