Kiraz'da 5 bin kişilik iftar - Son Dakika

Kiraz Belediyesi tarafından 5 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Cem Yazan Çok Amaçlı Pazar Yerindeki programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kirazlılarla bir araya gelmenin mutlu olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayının bereketli bir ay olduğunu kaydeden Nasır, bu ayın verdiği bereketin iftar sofralarına t?t ve huzur getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu da gönül sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz da katıldı.

Necip Nasır, Kiraz programı kapsamında Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği'ni ziyaret etti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.