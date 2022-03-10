Kiraz'da devlet hastanesi proje ihalesi için sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Kiraz'da devlet hastanesi proje ihalesi için sözleşme imzalandı

10.03.2022 10:34
Kiraz'da devlet hastanesi proje ihalesi için sözleşme imzalandı

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ilçede belediyeye ait arazide kurulacak devlet hastanesi için Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle proje ihalesi sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ilçede belediyeye ait arazide kurulacak devlet hastanesi için Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle proje ihalesi sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Özçınar, gazetecilere yaptığı açıklamada belediyeyi ziyaret eden Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle hastanenin yapılacağı arazi ve proje ihalesi üzerinde görüşme yaptıklarını belirtti.

Ön inceleme sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını ifade eden Özçınar, "Yeni hastane için çok mücadele verdik, yıllarca mahkemelerde uğraştık, mağdur olduk. En son İzmir Büyükşehir Belediyesinin itirazını mahkeme reddetti. Yoğun temas ve girişimlerimiz sonuçsuz kalmadı ve bu girişimler sonucunda bugün Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle proje ihalesi sözleşmesine imzalarımızı attık. Proje ihalesinin tamamlanmasıyla yer teslimi ve yapım ihalesi sürecine geçilecek. İnşallah hastanemize kavuşacağız mücadelemiz sonuçsuz kalmayacak." dedi.

Kiraz Belediyesi'ne ait yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda 75 yataklı devlet hastanesi, eğitim, konut ve ticari alanların yapımını içeren proje için imar planı düzenlemesine İzmir Büyükşehir Belediyesi konut ve ticari alanlar nedeniyle itiraz etmiş, plan üzerinde yapılan değişiklikler davayla iptal edilmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Saliha Özçınar, Hastane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiraz'da devlet hastanesi proje ihalesi için sözleşme imzalandı - Son Dakika


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