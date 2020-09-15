Kiraz'da doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde doğalgaz hattı çalışmalarında bugün ilk kazma vuruldu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın çabaları ile Ödemiş'ten Kiraz'a 30 kilometre uzunluğunda çelik hat boru yapımı ve 1. etap olarak merkez mahallelerine 10 kilometre polietilen hat döşemesi çalışmaları bugün Cumhuriyet Mahallesinde başladı.

İzmirgaz tarafından başlatılan doğal gaz çalışmaları, ilk etapta merkezdeki Cumhuriyet, Yeni, İstiklal, Kırköy mahallelerinde yapılacak.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 2020 yılı sonuna kadar doğalgazın evlerde kullanılmasını planladıklarını belirtti.