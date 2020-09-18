Kiraz'da EBA Mobil Destek Aracı hizmete girdi - Son Dakika

İzmir Kiraz ilçesinde belediye ve milli eğitim müdürlüğü özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla "EBA mobil destek aracı" hazırladı.

Kiraz Belediyesinden yapılan açıklamada, teknolojik imkanları kısıtlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan EBA destek aracının, öğrenci ve velilerden ilgi gördüğü belirtildi.

EBA mobil destek aracının yüz yüze eğitim başlayana kadar mahallelerdeki dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarına destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bir eğitimci olarak ilçedeki her öğrencinin eğitime ulaşmasını sağlamanın boynunun borcu olduğunu belirtti.

Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını bildiren Özçınar, "Gelen talepler neticesinde bu projeyi hayata geçirdik. Mobil aracımızda bulunan tabletler öğrencilerimize dağıtılacak. Ayrıca mobil destek aracında öğretmenlerimiz de olacak destek amaçlı." ifadelerini kullandı.