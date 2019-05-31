Kiraz'da iftar ve sünnet şöleni
1 saat önce
Kiraz Belediyesi tarafından vatandaşların katılımıyla iftar programı ve toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Kiraz Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:31 Kaynak: AA
tarafından vatandaşların katılımıyla iftar programı ve toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Şehit Birol Uysal
Parkı'ndaki etkinliğe Kaymakam Emin Kaymak ve AK Parti İzmir
İl Başkanı Kerem Ali Sürekli
de katıldı.
İftar programında konuşan Belediye Başkanı Saliha Özçınar
, geleneksel hale gelen programı tekrarlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yerel seçimlerden tekrar kendisini tercih etmelerinden ötürü vatandaşlara teşekkür etti.
Toplu sünnet şöleninde 20 çocuğun sünnetleri gerçekleştirildi.
Sünnet merasimi davetliler zeybek oynadı, halk oyunu ve Hacivat Karagöz gösterileri düzenlendi.
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