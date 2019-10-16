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Son Dakika 3. Sayfa Kiraz'da jandarmadan uyuşturucu baskını

Kiraz'da jandarmadan uyuşturucu baskını

41 dakika önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 696 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kiraz'da jandarmadan uyuşturucu baskını, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 696 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kiraz ilçesi Veliler Mahallesi Işıkkıra mevkisinde M.K. isimli şahsın kenevir bitkisi ektiği ve kubar esrar maddesi bulundurulduğundan şüphelenildi. Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan izin sonrası harekete geçti. Söz konusu şüphelinin evinde yapılan aramada, 17 kilogram kubar esrar ve 696 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Adli tahkikatın başlatıldığı olay sonucunda jandarma, uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele edileceğini bildirdi. - İZMİR

Jandarma, Kenevir, Kiraz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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