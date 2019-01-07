Son Dakika Haberleri: Kiraz'da Kar Nedeniyle Kapanan 13 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Kiraz'da Kar Nedeniyle Kapanan 13 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kiraz'da Kar Nedeniyle Kapanan 13 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
İZMİR'in Kiraz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kiraz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 13 mahallede etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına neder oldu. Altınoluk, Ören, Cevizli, Kibar, Ovacık, Dokuzlar, Umurlu, Ahmetler, Olgunlar, Mersinlidere, Akpınar, Uzunköy ve Bahçearası mahallelerinin yollarının kapanması üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kepçe, 2 greyder ve 2 kamyon ile yoğun mesai yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kapanan köy yolları tekrar açıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

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