Son Dakika Haberleri: Kiraz'da Karla Mücadele

Kiraz'da Karla Mücadele

1 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 13 mahallede kar temizleme çalışması yapılıyor.

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İzmir'in Kiraz ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 13 mahallede kar temizleme çalışması yapılıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüye bürünürken yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.

Kar yüksekliğinin 15 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolları açmak için ekipler çalışmalara başladı.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erhan Göztaş, kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsaldaki 13 mahallede yolların açılması için ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kiraz Belediyesi Fen İşlerindeki 16 kişilik ekibimizle 3 kepçe, 2 greyder ve 2 kamyon ile geceye dek çalışmalarımız sürecek. Şu an yollarda buzlanma yok. Buzlanma olduğunda da tuzlama çalışmasını yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:23 Kaynak: AA

İzmir, Kar, Güncel
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