Kiraz'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kiraz'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıtımı yapıldı.

Toplum sağlığının korunması amacıyla çarşamba pazarı girişlerinde güvenlik noktaları oluşturan zabıta ekipleri, maske dağıtım yaptı, pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Girişlere el dezenfeksiyonu için dezenfektan tüpleri konulan pazarda belediye ekipleri de dezenfeksiyon işlemi yaptı.