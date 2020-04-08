Kiraz'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kiraz'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Kiraz'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıtımı yapıldı.
Kiraz'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıtımı yapıldı.
Toplum sağlığının korunması amacıyla çarşamba pazarı girişlerinde güvenlik noktaları oluşturan zabıta ekipleri, maske dağıtım yaptı, pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Girişlere el dezenfeksiyonu için dezenfektan tüpleri konulan pazarda belediye ekipleri de dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:14 Kaynak: AA
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