Son Dakika Haberleri: Kiraz'da meşelik ve makilik alan yandı
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Kiraz'da meşelik ve makilik alan yandı

52 dakika önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde meşelik ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kiraz'da meşelik ve makilik alan yandı, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde meşelik ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Emenler Mahallesi'nde otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazözler müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Otluk alanda başlayan yangında makilik alanın yanı sıra az sayıdaki meşe ağacı da zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, çıkan yangına hem havadan hem de yerden müdahale edildiğini ifade etti.

Emenler Mahalle Muhtarı Adem Meşe ise yangının rüzgarında etkisiyle bir anda bölgeye yayıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İtfaiye, İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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