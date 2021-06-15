Kiraz'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde şiddetli yağmur, bazı mahallelerde toprak kaymasına neden oldu.

Taşlıyatak, Tombullar, Karabolu mahallelerinin bazı noktalarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Yerel Hizmetler Koordinatörü Ümit Kazak bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kazak, gazetecilere yaptığı açıklamada bir stabilize ve asfalt yolu da etkileyen toprak kayması nedeniyle ekiplerin bölgede çalışma yaptığını bildirdi.