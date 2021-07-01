Kiraz'da sulama sahalarına suyun etkin kullanımı kartlı sayaç takılacak - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde sulama suyunun verimli kullanımı için Haliller ve Çatak Göletleri sulama sahalarındaki 5 bin 90 dekar araziye 89 ön ödemeli kartlı sayaç takılacağını bildirdi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, ülke olarak ellerindeki kaynakları en faydalı şekilde kullanarak suyu modern yöntemlerle tarlalarla buluşturmak zorunda olduklarını belirtti.

Projeden Haliller Göleti sulama sahasında 2 bin 880, Çatak Göleti sulama sahasında ise 2 bin 110 dekar arazinin faydalanacağını, bölgede sulama maliyetlerinin düşeceğini aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Kiraz'a 87 adet DN80, 2 adet DN100 olmak üzere 89 vana takacağız. Vanaların fabrika kabulleri yapıldı. Montaj işlemlerine başlandı. Vanalar etkin kullanılmaya başlandıktan sonra Haliller ve Çatak Göletlerinden kullanılan suyu anlık olarak takip edebileceğiz. Kaçak oranı düşecek. Üretici kullandığı su miktarını daha kolay takip edecek ve israftan kaçınacak. Böylece çiftçimiz kullandığı suyun parasını öderken su tasarrufu sağlanmış olacak."