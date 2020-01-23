Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü Yağmur Dolmaz (30), yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü Yağmur Dolmaz (30), yaralandı.
Alınan bilgiye göre 35 AHN 404 plakalı otomobil, sürücüsü Dolmaz'ın kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
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