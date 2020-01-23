Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü Yağmur Dolmaz (30), yaralandı.

Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kiraz'da takla atan otomobilin sürücüsü Yağmur Dolmaz (30), yaralandı.

Alınan bilgiye göre 35 AHN 404 plakalı otomobil, sürücüsü Dolmaz'ın kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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