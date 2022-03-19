Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

19.03.2022 13:10
Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktör römorku çalarak sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktör römorku çalarak sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak Mahallesi'nde Mehmet Öztürk'e ait römorkun çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli İ.G'nin römorku çaldıktan sonra başka bir kişiye 10 bin liraya sattığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla İ.G ile römorku satmaya yardım eden H.K ve E.E gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Traktör, İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiraz'da traktör römorku hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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