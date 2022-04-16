KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

16.04.2022 20:30

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda H.C, F.K, G.K, S.C, E.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA
KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

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Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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