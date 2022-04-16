İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda H.C, F.K, G.K, S.C, E.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA - Son Dakika