Son Dakika Haberleri: Kiraz'da uyuşturucu operasyonu - İZMİR
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Kiraz'da uyuşturucu operasyonu - İZMİR

1 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesindeki operasyonda, 2 bin 745 kök hint keneviri, 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki operasyonda, 2 bin 745 kök hint keneviri, 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavidere Mahallesi Yukarı Konak mevkisindeki bir mısır ve fasulye tarlası içerisinde 2 bin 745 kök hint keneviri ile 100 gram esrar ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:13 Kaynak: AA
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