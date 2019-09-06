Kiraz'da uyuşturucu operasyonu - İZMİR

İzmir'in Kiraz ilçesindeki operasyonda, 2 bin 745 kök hint keneviri, 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavidere Mahallesi Yukarı Konak mevkisindeki bir mısır ve fasulye tarlası içerisinde 2 bin 745 kök hint keneviri ile 100 gram esrar ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.