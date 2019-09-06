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Kiraz'da uyuşturucuya 1 tutuklama

1 saat önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 2 bin 740 kök Hint keneviri ve 110 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kiraz'da uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in Kiraz ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 2 bin 740 kök Hint keneviri ve 110 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavidere Mahallesi'nde yaşayan Y.A.'nın Hint keneviri yetiştirdiğini öğrendi. Çarşamba günü harekete geçen ekipler, Y.A.'nın evinin yanındaki mısır ekili arazide 2 bin 740 kök Hint keneviri buldu. Şüphelinin evinde ise 110 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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