Son Dakika Haberleri: Kiraz'da vahşet; çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü  (YENİDEN)
Son Dakika Güncel Kiraz'da vahşet; çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü  (YENİDEN) - Son Dakika

Kiraz'da vahşet; çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü  (YENİDEN)

7 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı amcasının oğlu İbrahim A. (45) ile eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile sesler üzerine koşup gelen diğer amcasının oğlu Erol A.'yı (36) tabancayla vurarak, öldürdü.

Kiraz'da vahşet; çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü  (YENİDEN), System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı amcasının oğlu İbrahim A. (45) ile eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile sesler üzerine koşup gelen diğer amcasının oğlu Erol A.'yı (36) tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra jandarmaya giderek, teslim olan Murat A., cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi  Döndü A. panikle kapıya çıktı.

Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü.

Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü.

Murat A., olayın ardından elindeki tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi. Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Öldürülerin fotoğrafları (SIRASIYLA) Erol A. , İbrahim A. ve Kemal A.

Olayın meydana geldiği evin dışardan görüntüsü

Cenaze araçlarından görüntü

Meraklı kalabalığın görüntüsü

Olay yerinde bulunan av tüfeğinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ KİRAZ,

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Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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