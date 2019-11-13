Son Dakika Haberleri: Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)
Son Dakika Güncel Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2) - Son Dakika

Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)

6 saat önce

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİİzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2), System.String[]

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenazeler, yapılacak olan otopsinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilecek.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu, Adli Tıp, İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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