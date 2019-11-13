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Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü (2)
6 saat önce
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİİzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenazeler, yapılacak olan otopsinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilecek.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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