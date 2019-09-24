Son Dakika Haberleri: Kiraz'da veterinerlik fakültesinde eğitim başladı
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Kiraz'da veterinerlik fakültesinde eğitim başladı

1 saat önce

Kiraz'da açılan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim başladı.

Kiraz'da veterinerlik fakültesinde eğitim başladı, System.String[]

Kiraz'da açılan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim başladı.

Belediye hizmet binasının fakülteye tahsis edilmesi sonrası eğitim sezonunun açılması nedeniyle tören düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey, 62 öğrencinin eğitime başlayacağı fakültede 2019-2020 örnek bir eğitim verileceğini söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ise ilçenin uzun bir çalışma sonucu fakültesine kavuştuğunu, belirterek, "Fakültenin ilçemize açılmasıyla birlikte bir çok değişimle karşı karşıya geleceğiz. Hem sosyal hem kültürel ve ekonomik anlamda hepimize katkılar sunacak, öğrencilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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