Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - Son Dakika

Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

25.12.2020 16:05

İzmir'in Kiraz ilçesinde doğal gaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde doğal gaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Mehmet Niğde Caddesi'nde düzenlenen törende, sembolik olarak kurulan doğal gaz ocağı yakıldı. Kiraz'da 2021 yılında da devam edecek yatırım çalışmaları ile 4 bin haneye doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada, doğal gaz kullanımının medeniyet göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2002'de yalnızca 6 ilde doğal gaz olduğunu aktaran Dağ, bugün 81 il ve her ilçeye doğal gaz götürüldüğünü aktardı.

Doğal gaz aramalarının sürdüğünü ve Karadeniz'den müjdeli haber alındığını da hatırlatan Dağ, "İnşallah 2 yıl içinde o doğal gazı kendi hanelerimizde kullanmaya başlayacağız. Ekonomik olarak en büyük yaşadığımız sıkıntı cari açığımız. Cari açığımızın sebebi ne en çoğu da doğal gazı ve petrolü dışarıdan almamız. İşte cari açığı kapatacak en azından nispeten azaltacak bir doğalgaz rezervini Karadeniz'de hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

İzmir'de her iyi projeye destek olduklarını vurgulayan Dağ, "İzmir'le ilgili son 1,5 yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 projeyi hayata geçirmeyi istedi ve bunların da merkezi hükümetten onayı gerekiyordu. Bunların biri Çiğli Tramvayı. Ulaştırma Bakanlığının onayı gerekiyordu. Bunu hayata geçirdik. Yine Buca Metrosu. En büyük vaatleri. Bu vaatleri için Cumhurbaşkanlığından onay çıkması gerekiyordu. Bizzat Cumhurbaşkanımız bu onayı da hayata geçirdiler. Yine 'Yeşildere'den havalimanına doğru olan yolda alt geçit çalışması yapmamız gerekiyor.' dediler. Biz onayı Ulaştırma Bakanlığından çıkardık. Bunlar İzmir'in geneli ile alakalı geneli ilgilendiren hususlar. ESHOT'un yeni otobüs alma ile ilgili onayı gerekiyordu bunu da hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Kiraz'a ayrımcılık yapmaktan vazgeçin"

Kiraz'ın sorunlarına ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin kayıtsız kaldığını savunan Dağ, şunları kaydetti:

"Kiraz'ın sorunlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi niye kayıtsız kalır? Biz buraya hastane kazandırmak istiyoruz. Niye bu hastanenin hayata geçmesine engel olmak istersiniz? Kiraz'ın en uzak köyü 120 kilometre burada bizim acil bir hastaneye ihtiyacımız var. Ben buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum, gelin bu inattan vazgeçin, bu açmış olduğunuz davadan vazgeçin. Hem Kiraz'a ayrımcılık yapmaktan vazgeçin hem de orada açmış olduğunuz o davanın hiçbir hukuki hakkı yoktur. Gelin bundan vazgeçin. Yoksa bizim bu işlemi yeniden hukuki anlamda tesis etmeye imkanımız var bunu da yaparız. Biraz zaman kaybettirirsiniz o kadar etkisi olur. Gelin bu zamanı Kiraz'a, Kirazlı hemşerilerimize kaybettirmeyin. Umurlu Köyü'nden Sırımlı Köyü'ne herkesin bu konuda beklentisi var. İnşallah bu inattan Büyükşehir Belediye Başkanı vazgeçer, Kiraz'ımıza doğal gazdan sonra hastaneyi de kazandırırız."

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise doğal gazın ilçeye getirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın büyük emeği olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten doğal gaz Kiraz için büyük bir ihtiyaçtı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kimlerin emeği varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Kiraz Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turan, mahalle muhtarları katıldı.

Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ
Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ
Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ
Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

Hisarcık, AK Parti, İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiraz doğal gaza kavuştu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - Son Dakika


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