Kiraz Halk Eğitim Merkezinde kursiyer ve usta öğrenciler maske üretiyor - Son Dakika

Kiraz Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve gönüllü kursiyerleri maske üretiyor.

Kiraz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şerif Emre Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiraz Devlet Hastanesinin ihtiyacı doğrultusunda maske dikimini sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalarını 3 gündür sürdüklerini kaydeden Akın, "3 gündür, 8 kadın kursiyer ve usta öğreticimiz gönüllü olarak maske dikiyor. Günde 100 üretim yapıyoruz. Kapasitemiz günde bin maske üretmek için de uygun. Ne kadar talep gelirse üretim yapmaya hazırız." dedi.