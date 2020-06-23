Kiraz hasadında denetim - Son Dakika

Kiraz hasadında denetim

Kütahya'nın Simav ilçesinde ihracatlık kiraz hasadının başlaması sebebiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kiraz alım yerlerinde denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ihracatlık kiraz hasadının başlaması sebebiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kiraz alım yerlerinde denetimlerin yapıldığı bildirildi.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 15 köyde ticari olarak üretimi yapılan kiraz ürünü için, alıcı firmaların gelmeye başladığını belirtti. Tokdemir, "Tüm dünyanın Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadele ettiği bu günlerde, kiraz alım yerlerinde çiftçilerimize ve alım yapan firma çalışanlarına salgın hastalık tedbirlerine uyulması yönünde uyarılarda bulunarak, koruyucu maske dağıtımı yapıyoruz. İlçemiz için en önemli gelir kaynaklarından olan kiraz ve vişne üretiminde hasat dönemine girildi. Yaptığımız araştırmalara göre, bu yıl rekolte yüksek olacak. İlçemizde bir yılda yaklaşık 10 bin ton kiraz ve 6 bin ton vişne üretimi yapılmakta olup, bu yıl ilçe ekonomisine 50 ile 60 milyon TL katkı sağlaması beklenmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle yıl boyunca yaptığımız kontrol ve denetimlerle, üreticilerimize destek vermeye devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Koronavirüs, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:39 Kaynak: İHA

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