Kiraz İhracatçıları Hedefe Odaklandı
1 saat önce
İZMİR AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik.
İZMİR AA) - Ege
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.
Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin lezzetlerini 180'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.
Geçen yıl 832 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Uçak, bu sene ise 1 milyar 50 milyon dolar hedefini ortaya koyduklarını kaydetti.
Belirledikleri ihracat hedefine ulaşmak için üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile Kemalpaşa
'da bir araya geldiklerini ifade eden Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yönetim kurulu üyelerimiz, üretici, aracı ve ihracatçıların katılımı ile gerçekleşen toplantıda kiraz sektörü masaya yatırıldı. Ülkemiz kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatında ise dünya üçüncüsü. 41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:57 Kaynak: AA
ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı
Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı