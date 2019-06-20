Son Dakika Haberleri: Kiraz ihracatında rekor gelebilir
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Kiraz ihracatında rekor gelebilir

11 dakika önce

Birçok ülkede kalitesiyle ün yapan ve ilgi gören Türk kirazının ihracatında bu yıl, rekor yılı olan 2016'daki 78 bin tonluk rakamın yakalanması hedefleniyor.

Kiraz ihracatında rekor gelebilir, System.String[]
Birçok ülkede kalitesiyle ün yapan ve ilgi gören Türk kirazının ihracatında bu yıl, rekor yılı olan 2016'daki 78 bin tonluk rakamın yakalanması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18 
türk, Ekonomi
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