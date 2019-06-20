Kiraz ihracatında rekor gelebilir
11 dakika önce
Birçok ülkede kalitesiyle ün yapan ve ilgi gören Türk kirazının ihracatında bu yıl, rekor yılı olan 2016'daki 78 bin tonluk rakamın yakalanması hedefleniyor.
Birçok ülkede kalitesiyle ün yapan ve ilgi gören Türk kirazının ihracatında bu yıl, rekor yılı olan 2016'daki 78 bin tonluk rakamın yakalanması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18
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Kiraz ihracatında rekor gelebilir