Kiraz ihracatında rekor sevinci - İZMİR

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi.

Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017'de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı.

Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu sene mevsim şartları nedeniyle sezonun 15 gün gecikmesine rağmen kiraz ihracatında yeni bir rekor kırıldı.

Kiraz ihracatçısı, hem hava şartlarının iyi gitmesi hem de Çin gibi büyük pazarların açılmasıyla 1 Ocak - 21 Ağustos 2019 dönemini kapsayan yaklaşık 8 aylık dönemde 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirdi, 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Bu sene yeni açılan Çin pazarı ise ilk yılında, Hong Kong'a yapılan ihracatla beraber Türkiye'nin en önemli 4. pazarı haline geldi. Bu ülkeye doğrudan kiraz ihracatı 3 milyon 313 bin dolara ulaşırken, büyük bölümü Çin'e sevk edilmek üzere Hong Kong'a gönderilen kirazlar da dikkate alındığında Çin'in toplam payı 6,5 milyon doları aştı.

Rekor, Çin pazarının açılmasıyla geldi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kirazının hem lezzeti hem dayanıklılığı hem de aromasıyla dünyada marka olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de kiraz hasat sezonunun uzun olduğunu, İzmir ve Manisa'da başlayan hasadın yaz aylarının sonunda Mardin'de son bulduğunu belirten Uçak, bunun fiyat istikrarına da faydası olduğunu ifade etti.

Uzak Doğu pazarının hızla büyümesinin ve Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin aşılamasının kiraz ihracatında rekoru getirdiğine değinen Uçak, "Üreticimiz olsun ihracatçımız olsun şimdiden altyapımızı hazırladık. Önümüzdeki sezonun başlamasıyla beraber Çin'e ihracatı hızla artıracağız." dedi.

Gelecek yıl Güney Kore pazarındaki payın da artacağına işaret eden Uçak, "Şu anda kiraz ihracatının son zamanlarını yaşıyoruz. Bu yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl en fazla ihracat yaptığı 10 ülkeler şöyle:

ÜLKE MİKTAR (TON) DOLAR (BİN)

ALMANYA 27.338 87.374,00

RUSYA 24.562 42.138,00

HOLLANDA 2.580 10.292,00

NORVEÇ 1.401 6.503,00

AVUSTURYA 1.961 5.844,00

HONG KONG 865 3.435,00

DANİMARKA 1.242 3.398,00

ÇİN 927 3.313,00

İTALYA 1.165 3.239,00

İSVEÇ 1.150 3.130,00

Türkiye'nin son 10 yılda kiraz ihracatı şöyle:

YIL MİKTAR (TON) DOLAR (BİN)

2009 50.964 134.166

2010 63.346 147.290

2011 46.561 133.463

2012 55.208 157.672

2013 54.328 155.055

2014 50.043 144.197

2015 68.968 122.032

2016 78.524 182.666

2017 59.806 158.916

2018 76.094 161.690

2019 80.406 183.159