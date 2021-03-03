"Kiraz"ın dramı bitmiyor - Son Dakika

"Kiraz"ın dramı bitmiyor

03.03.2021 10:19

"Kiraz"ın dramı bitmiyor Adana'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4'ü kadın 9 zanlıdan 6'sı "Kiraz" operasyonunda yakalanıp tutuklandı Evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptıran kadını bu kez de tutuklanan şahsın akrabaları şikayetinden vazgeçmesi için ölümle...

"Kiraz"ın dramı bitmiyor

Adana'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4'ü kadın 9 zanlıdan 6'sı "Kiraz" operasyonunda yakalanıp tutuklandı

Evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptıran kadını bu kez de tutuklanan şahsın akrabaları şikayetinden vazgeçmesi için ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı

ADANA - Adana'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4'ü kadın 9 zanlıdan 6'sı "Kiraz" operasyonunda yakalanıp tutuklandı. Evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptıran kadını bu kez de tutuklanan şahsın akrabaları şikayetinden vazgeçmesi için ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğini arayan bir kişi, Fırat Ç. isimli şahsın kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle Fırat Ç. ve bağlantılı olduğu şahısları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Fırat Ç.'nin "Kiraz" lakaplı Seda Ş. isimli genç kadınla kafede tanıştığını daha sonra ise evlilik vaadiyle kandırdığını belirledi.

Polisin yaptığı takipte zanlının genç kadına, "evlenmek için para lazım bu da biz de yok bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım fuhuştan para kazan sonra evleniriz" dediği kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti. Fırat Ç.'nin daha sonra bir eskort sitesinde Seda Ş.'nin fotoğraflarını paylaştığı müşterilerle de kendisin irtibata geçtiğini anlaştığı müşterilere Seda Ş.'yi kuzeni Mehmet Burak A. ve komşusu Ömer G. ile fuhşa gönderdiğini, fuhuştan sonrada kadından bütün paraları aldığını tespit etti.

Fırat Ç.'nin, fuhuş yapmak istemediği zamanda ise Seda Ş'yi darp ettiği belirlendi. Seda Ş.'nin darp edildiği için 4 kez polise başvurduğu ancak Fırat Ç.'nin Seda Ş.'yi yine darp ve tehdit ile şikayetinden vazgeçirdiği belirlendi.

Bu arada, polis yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.'nin kuzeni Tanyeli C.'nin de Turan E. tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.'nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.

Polis Seda Ş. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darp edildiği için operasyona da onun lakabı olan "Kiraz" ismini verdi. Seda Ş'nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi. Şafak vakti yapılan "Kiraz" operasyonunda polis şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5'i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu.

Bu arada alınan ifadelerde şebeke lideri Fırat Ç.'nin fuhuştan kazandığı paralarla evine kadın çağırıp fuhuş yaparak harcadığı öne sürüldü. 14 zanlıdan 5'i ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken 4'ü kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer G., Fırat Ç., Mehmet Burak A., Turan E., Mehmet Eşref Ö., Neriman Y. tutuklanırken, 3 kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Tutuklanan kadınların yakınları Kiraz'ı ölümle tehdit etti"

Ev hapsi alan Seda Ş. kendisine Neriman Y.'nin de müşteri ayarlayıp fuhuş yaptırdığını ileri sürünce Neriman Y.'de tutuklandı. Bu nedenle Neriman Y.'nin 3 kız kardeşi adliye önüne gelip Kiraz lakaplı Seda Ş.'ye "İfadeni geri çekeceksin, seni öldürürüz" dediler. O gün Seda Ş. şikayetçi olmadı ancak bir süre sonra Seda Ş.'nin evine gelen Neriman Y.'nin kız kardeşleri kapıyı çalıp, "Seda ablam hakkındaki ifadeni geri çekeceksin. Yoksa Adana sana da bana dar olur" diye bağırdı. Seda Ş. zanlılara hiç cevap vermeyip kadınlar gittikten sonra polisi arayarak şikayetçi oldu. Hayatının tehlikede olduğunu öne süren Seda Ş. kendisine bir zarar gelmesi halinde bu kadınlardan bilinmesini isteyip koruma talep etti.

Kiraz ın dramı bitmiyor
Kiraz ın dramı bitmiyor
Kiraz ın dramı bitmiyor
Kiraz ın dramı bitmiyor

Evlilik, Polis, Fırat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kiraz'ın dramı bitmiyor - Son Dakika


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