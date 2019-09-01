Son Dakika Haberleri: Kiraz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı
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Kiraz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı

1 saat önce

Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, etkinliklerle kutlanıyor.

Kiraz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı, System.String[]

Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, etkinliklerle kutlanıyor.

Şehit Birol Uysal Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Emin Kaymak, Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nazmi Dinçer ile diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, yaptığı konuşmada 1 Eylül'ün Kirazlılar için var oluşla yok oluş arasındaki dönüm noktası olduğunu belirtti.

Törende çevre ilçelerden gelen efelerin sergilediği zeybek oyunları, vatandaşların beğenisini topladı.

Kurtuluşun yıldönümü kapsamında bugün akşam saatlerinde fener alayı ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

Saliha Özçınar, Jandarma, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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