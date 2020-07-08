Kiraz karayolu, heyelan nedeniyle 3 saat kapalı kaldı - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle zemini yumuşayan tepelik alandan kopan kaya ve toprak parçaları, karayoluna düştü. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan Alaşehir- Kiraz karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Uluderbent Mahallesi'nde şiddetli yağmur sonrası, tepelik alanda zemini yumuşayan toprak ve kaya parçaları, Alaşehir- Kiraz karayoluna düştü. Saat 02.00'den itibaren yol, her iki yöne ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye, karayolu ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol, 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu ise yol açılınca kısa sürede sona erdi.