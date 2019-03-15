Kiraz, Kılıçdaroğlu'nun Malatya Ziyaretini Değerlendirdi

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyaretini değerlendirerek "Malatyalılar Genel Başkanımızı bağrına bastı" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyaretini değerlendirerek "Malatyalılar Genel Başkanımızı bağrına bastı" dedi.



Kiraz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Malatya'da gerçekleştirdiği toplantı ve ilçe mitinglerini değerlendirdi. STK toplantısı ve ilçe ziyaretlerinin başarılı geçtiğini belirten Kiraz, Malatyalılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyaretinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Kiraz, "Genel merkezimizin hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde uyguladığı yöntemle parti politikalarını, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, iş dünyasına, kanaat önderlerine ve muhtarlara aktarabilmek amacıyla salon toplantıları gerçekleştiriliyor. Genel başkanımızın dünkü toplantısı çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yüzlerce STK, sendika, iş dünyası temsilcisinin, muhtar dernek başkanları ve muhtarlarımızın katıldığı Malatya'nın tümünü kapsayan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Genel başkanımız ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" ifadelerine yer verdi.



Kiraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"MYK üyesi olmasına rağmen iline en fazla vakit ayıran, tüm ilçeleri dolaşıp yerel seçimlerde partimizin daha fazla oy alması için çaba gösteren Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın büyük emekleri olan ziyaret programı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya'ya verdiği önemi göstermektedir."



Toplantının ardından gerçekleştirilen Hekimhan ve Akçadağ buluşmalarının da görkemli bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Kiraz "Genel Başkanımızın şehir turunda da büyük bir ilgi ile karşılaşmış Malatyalılar Genel Başkanımızı bağrına basmıştır. Aday gösterdiğimiz her ilçe de ve büyükşehir de çok iddialı bir konumdayız. Malatya'da oluşturduğumuz seçim komitesi uzun süredir çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bütün adaylarımız, örgütümüz, komitelerimiz bir bütün olarak 31 Mart'a hazırlanıyor. Verimli toplantılar, seçim gezileri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kiraz, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da büyük gayretleri ile alınan, 5 katlı il binası ile Hekimhan ve Akçadağ binalarını Malatya'ya kazandırdıkları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, Malatya İl Örgütü adına şükranlarını sundu. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

Son Anket Geldi! "CHP'nin Kalesi" Denilen Şişli'de Şaşırtan Durum

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak