Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü - Son Dakika

Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde, Salim Aksu (62) kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti.
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde, Salim Aksu (62) kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, dün akşam saatlerinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Salim Aksu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:04 Kaynak: DHA
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