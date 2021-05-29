Kiraz toplamak için çıktığı ağaç canından ediyordu - Son Dakika

Zonguldak'ta 32 yaşındaki İsmail Gök kiraz toplamak çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu düşerek yaralandı.

Olay, Ontemmuz Mahallesi Ayyıldız Caddesinde meydana geldi. İsmail Gök (32)evinin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Ardından Gök'ün ayağının altındaki dalın kopması sonucunda metrelerce yüksekten yere düştü. Ailesinin fark etmesi üzerine hemen olay yerine sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Gök'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Gök'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. - ZONGULDAK