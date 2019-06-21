Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.
Olay, kırsal Konurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz
toplamak için evden çıkan 72 yaşındaki İfaket Taş'tan saatlerce haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Yaşlı kadını yakınları bahçede hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine İffet Taş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı kadın kurtarılmadı. Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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