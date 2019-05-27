Son Dakika Haberleri: Kiraz toplarken ağaçtan düştü

Kiraz toplarken ağaçtan düştü

5 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinin Babasultan Kırsal Mahallesi'nde kiraz toplarken ağaçtan düşen genç kadın yaralandı.

Kiraz toplarken ağaçtan düştü, System.String[]
Bursa'nın Kestel ilçesinin Babasultan Kırsal Mahallesi'nde kiraz toplarken ağaçtan düşen genç kadın yaralandı.
Bahçede kiraz toplayan Zeynep K, bir anlık denge kaybı yaşadı ve ağaçtan düştü.

Yaralanan genç kadın, civardaki bir vatandaşın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: AA
Kestel, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:14:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiraz toplarken ağaçtan düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]