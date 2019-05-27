Kiraz toplarken ağaçtan düştü
5 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinin Babasultan Kırsal Mahallesi'nde kiraz toplarken ağaçtan düşen genç kadın yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: AA
'nın Kestel
ilçesinin Babasultan Kırsal Mahallesi'nde kiraz toplarken ağaçtan düşen genç kadın yaralandı.
Bahçede kiraz toplayan Zeynep K, bir anlık denge kaybı yaşadı ve ağaçtan düştü.
Yaralanan genç kadın, civardaki bir vatandaşın aracıyla İnegöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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