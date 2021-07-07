Kiraz üreticilerine manevi destek verdi - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelindeki kiraz üreticilerini ziyaret ederek manevi destek verdi.

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik il genelinde başlayan kiraz hasadı sonrası ilçe ve köylerdeki kiraz üreticilerini Koordinasyon ve Tarımsal Şubeler Şube Müdürü Mikail Babur ile birlikte ziyaret etti. Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'deki kiraz üretim alanlarında incelemelerde bulunana Yoldaş, üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler bu yıl kiraz fiyatının düşük olduğunu ve aracıların kendilerinden daha fazla para kazandıklarını anlattı. Bunun üzerine İl Müdürü Yoldaş'tan üreticilere manevi destek geldi. Bilecik'in tarımında kirazın potansiyel olarak çok yüksek bir yeri olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Bilecik kiraz üretiminde de önemli yere sahip. Hemen hemen her ilçemizde her köyümüzde bir kiraz üreticisi vardır. Bugün burada incelemelerimizin ardından üreticilerimizle birlikte doğru zamanda doğru işlemleri yaparak üretimi daha da arttıracağız" dedi. - BİLECİK