Kiraz üreticisine bilgilendirme eğitimi

Simav'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kiraz ve vişne üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Simav'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kiraz ve vişne üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.



İlçenin Yaykın köyünde yapılan bilgilendirme toplantısına, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Ziraat Mühendisi Alper Köksal, Ziraat Teknikerleri Mehmet Akçay ve Mesut Arıkan katıldı. Toplantıda kiraz ve vişne üreticilerine, Akdeniz meyve sineği, kiraz sineği, monilya (mumya) hastalığı ile zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Zirai mücadelenin yanı sıra kiraz yetiştiriciliğinde budanma, gübreleme ve ilaçlama eğitimlerine yer verildi.



Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, kiraz ve vişne üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının tüm köylerde devam edeceğini belirtti. Tokdemir " Kiraz ve vişne üretimi ilçemiz için önemli gelir kaynaklarından biridir. İlçemizde yıllık 15 bin ton kiraz ve 7 bin ton vişne üretimi yapılıyor. Teknik personellerimiz, düzenli olarak her hafta kiraz bahçelerini gezerek, üreticilere bilgi veriyor. Talep olduğunda, olağan toplantılar dışında da bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımız oluyor" dedi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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