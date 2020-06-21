Kiraz üreticisine destek - Son Dakika

Kiraz üreticisine destek

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde daha önce hibe desteğiyle kurulan meyve ve sebze soğuk hava deposu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği boylama makinesiyle ürün almaya başladı.

Kiraz üreticisine destek, System.String[]

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde daha önce hibe desteğiyle kurulan meyve ve sebze soğuk hava deposu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği boylama makinesiyle ürün almaya başladı. Kiraz üreticilerinin ürünlerini hak ettiği değere satabilmesi için, Büyükşehir'in sağladığı pazarlama desteğiyle de üreticilere ihracat yolu açıldı.

300 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava deposunun faaliyete geçmesi nedeniyle düzenlenen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeylili üreticiler, siyasiler, bürokratlar, muhtarlar ve konuklar katıldı.

Tesiste düzenlenen törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üreticiye hitap ederek, "300 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava depomuz vardı ancak çalışmıyordu. Biz devraldık, eksiklerini giderdik. Burada 650 ton elma depolayabiliyorsunuz. 40 ton kiraz işleyebilirsiniz. 560 metrekare de boş bir alan var. Uzun süre kirazlarınızı değerinde satamadınız. Buradaki amaç sizin ürününüzü değerinde satmanızı sağlamak. Biz belediye olarak kurdurduğumuz kooperatifler de dahil, tek kuruş kazanç sağlamayacağız. Kazancın tamamı üreticinin olacak şekilde organize edeceğiz. Bizim burada tek derdimiz üreticiyi desteklemek, ürün ekmesini ve ürününü değerinde satmasını sağlayacak işlemler yapmak. Rahatlıkla soğuk hava deposunda kirazlarınızı bekletin, ürün değerini bulduğu zaman satın" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, "Biz ziraat mühendisleri ordusu kuracağız. Arkadaşlarımızı eğiteceğiz ve neredeyse her üreticiye göndereceğiz. Doğru sulama tekniklerini, hangi zirai ilacın nerede ve ne zaman kullanılacağını anlatıp, yanlış yapanları uyaracağız. O zaman kiraz çatlamayacak, kararmayacak, olası başka sorunlar yaşanmayacak. Ürününüzü biz marka ürün yapmaya çalışacağız. Narenciyede Akdeniz Sineği zararlısını duymuşsunuzdur. Akdeniz Sineğiyle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi sayesinde, Adana'dan ihraç edilen narenciye ürünlerinin hiçbiri geri çevrilmedi. Bu bizim onurumuzdur" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Laboratuvarlarımızda; toprak ve yaprak analizleri yapılarak bilinçli gübreleme gerçekleştirilecek. Türkiye'de 3 adet olan yaprak analiz laboratuvarının biri bizde ve bu çok önemli bir avantaj. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ile kirazın en önemli zararlısı olan Sirke Sineği Mücadele Programı başlatacağız. Böylece kalıntısız meyve üretilecek ve dış pazar sorunu yaşanmayacak."

Saimbeylili üreticilerle bir araya gelen ve sorunları dinleyen Başkan Zeydan Karalar, üretimin önündeki engelleri azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Kiraz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kiraz üreticisine destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu         
12:46
Film değil gerçek! Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar         
12:39
Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı         
12:14
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti         
11:58
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir         
11:57
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor         
11:27
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi         
11:20
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar         
11:15
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı 19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı         
11:07
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi         
11:01
Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 16:54:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiraz üreticisine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei