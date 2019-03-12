Son Dakika Haberleri: Kiraz Ve Beydağ'a Güzel Bir Haber

Kiraz Ve Beydağ'a Güzel Bir Haber

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çeken Kiraz ve Beydağ ilçelerinde 3.6 milyon liralık yatırımla 12 adet kuyu daha açacak.

Kiraz Ve Beydağ'a Güzel Bir Haber, System.String[]

Pek çok ilçede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün açtığı sondaj kuyuları ile sorun olmaktan çıktı. 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ve alt yapı eksikliği fazla olan 9 ilçeye ağırlık verilirken, bu ilçelerden Kiraz'da 13, Beydağ'da ise 7 adet kuyu açıldı. Kiraz'da 11 adet su kuyusunun sondajını sürdüren İZSU,iki ilçe için 12 yeni su kuyusu açmak için yatırım kararı aldı. Bu kuyuların toplam yatırım miktarı ise 3.6 milyon lira oldu.

Bu yıl su vermeye başlayacaklar

İzmir kent merkezine en uzak ilçeler olan Kiraz ve Beydağ'da su ihtiyacı olan bölgeleri tespit eden Büyükşehir Belediyesi, 12 yeni içme suyu kuyusu açmak için ihaleye çıktı. Kiraz'da Umurcalı ,Örencik,Emenler,Pınarbaşı,Doğancılar (2) mahallelerinde, Beydağ'da ise Mutaflar,Yukarıaktepe (3),Palamutçuk ve Karaoba mahallerinde içme suyu kuyusu açılacak. Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve kuyular bu yıl içinde hizmet vermeye başlayacak. 12 yeni kuyunun daha devreye girmesi ile İZSU'nun Kiraz'da açtığı kuyu sayısı 19'a, Beydağ'da ise 13'e çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Beydağ, Kiraz, Güncel
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